Weil am Rhein „Das war das Jahr meines Lebens“

Demnach war Musical schon immer Ihr Traum?

Ja, schon in jungen Jahren träumte ich davon. Und „Cats“ ist ein sehr anspruchsvolles Musical. Die Verbindung von Tanz und Gesang erfordert mehr Kondition als Konzentration.

Was kam nach dem Engagement in Hamburg?

Es gab Auftritte in weiteren Musicals wie „Anatevka“, „My Fair Lady“, „Cabaret“ oder in der Rockoper „J. F. Kennedy“ als Marilyn Monroe und in der Operette „Die lustige Witwe“, um nur ein paar zu nennen. Auch war ich mit dem Schweizer Kammerballett auf einer Tournee durch Mexiko, außerdem trat ich als Showtänzerin auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa auf. Es waren bewegte und spannende Jahre. Es hat Spaß gemacht. Die Musicalszene hat sich heute stark verändert, sie ist noch professioneller geworden, und die Qualität noch besser. Stolz bin ich, dass einer meiner Schüler es in das Musicalgeschäft geschafft hat.

Im Jahr 2000 haben Sie den Markgräfler Kunstpreis der Sparkasse Markgräflerland für Ihre Erfolge als Sängerin und Tänzerin zuerkannt bekommen.

Das war überraschend für mich, hat mich aber sehr gefreut. Das Jahr zuvor hatte ich an der Landesgartenschau in Weil am Rhein zusammen mit der Orchestergesellschaft einen Auftritt. Dabei habe ich Ausschnitte aus dem Musicalprogramm von „Cats“ tanzend und singend dargeboten. Der damalige OB Peter Willmann kam später auf mich zu und sagte, dies sei ein unvergessliches Erlebnis für ihn gewesen. Auch für mich gehört dieser Auftritt zu den Highlights meiner Karriere.

Sie leiten als diplomierte Gesangslehrerin in Basel eine private Gesangsschule. Bleibt da noch Zeit für Konzerte, Gastspiele und eigene Produktionen?

Die Corona-Zeit war für alle Künstler sehr einschneidend. Ich habe diese Zeit gut überbrückt, indem ich zu jedem einzelnen Schüler hingefahren bin und in dessen Zuhause unter Corona-Bedingungen unterrichtet habe. Das war schon aufwendig, aber abwechslungsreich. Ich feiere in diesem Jahr Jubiläum, denn seit 25 Jahren bin ich diplomierte Gesangslehrerin. Nicht nur in meiner Privatschule unterrichte ich, sondern auch an der Freien Evangelischen Schule in Lörrach Musical und Pop-Gesang.

Gibt es wieder öffentliche Auftritte und Konzerte von Ihnen?

Das Jubiläumskonzert in Basel fand vor kurzem statt, außerdem plane ich mit allen Schülern ein Weihnachtskonzert. Mit Barbara Kleiner will ich im nächsten Jahr möglichst unser beliebtes Rosenkonzert darbieten, außerdem ist ein neues Projekt angedacht. Ansonsten bin ich auch viel auf Reisen. Ich brauche nach meiner schweren Erkrankung vor sieben Jahren zwischendurch viel Ruhe und will deshalb auch weniger Projekte umsetzen. Da ich bei einer Künstleragentur gelistet bin, werde ich auch immer wieder zu privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagen gebucht. Und im Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein, wo meine Mutter einen Pflegeplatz hat, habe ich auch schon Konzerte gegeben oder ganz spontan Auftritte gehabt. Jedes Mal, wenn ich meine Mutter besuche, bekomme ich zu hören: „Wann singen Sie wieder?“ Es ist schön, wenn man sieht, welche Freude und Dankbarkeit man bei den Menschen mit dem Gesang auslöst. Und wenn ich auf Reisen in eine Karaoke-Bar komme, dann singe ich dort auch. Das ist eine ganz spezielle Erfahrung.

Wie eng sind noch die Beziehungen zu Ihrer Heimatstadt Weil am Rhein?

Eng. Allein schon durch die Besuche bei meiner Mutter komme ich hierher. Zudem wohnen meine beiden Brüder in Haltingen. Und an der Weiler Volkshochschule unterrichte ich seit bald 30 Jahren Jazz-Gymnastik mit Jazztanz. Mehr Teilnehmer wären hier wünschenswert.

Wann geben Sie wieder mal in Weil am Rhein ein öffentliches Konzert?

Jederzeit gerne. Wenn Anfragen kommen, bin ich dabei.

Abseits Ihres künstlerischen Lebens sollen Tauchen und Schnorcheln Ihre große Leidenschaft sein. Stimmt das?

Absolut. Ich bin gerade von den Malediven zurückgekommen. Es zieht mich immer wieder ans Meer und unters Wasser, wenngleich ich auch mal gerne in den Bergen wandere. Durch meinen Mann bin ich zum Tauchen gekommen. Die Vielfalt an Fischen, die Begegnung mit großen Walhaien, die nicht gefährlich sind, oder die Korallen – es ist einfach faszinierend und gigantisch. Im Wasser ist man schwerelos. Auf den Philippinen bin ich einmal bis in 60 Meter Tiefe getaucht.

Zur Person

Barbara Wäldele (58)

ist in Weil am Rhein aufgewachsen und lebt seit ihrer Heirat mit dem Ballettmeister Detlef Hoppmann in Basel. Die vielfältig künstlerisch aktive Frau ist diplomierte Gesangslehrerin und leitet eine private Gesangsschule.