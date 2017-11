Weil am Rhein Das war eine helle Freude

Von Dorothea Gebauer

Es knistert und funkelt im vollbesetzten Saal des Hauses der Volksbildung. Der Jazzchor aus Freiburg reißt den Besucher aus der Müdigkeit eines Freitagabends und führt mit Swing, Fusion und rhythmischer Vielfalt in die Freiheit und großen Glückstaumel.

Weil am Rhein. Hier ist weiter Raum, ist jede Menge Gefühl versteckt: Im Swing, Latin, Ethno, Funk, Singer-Songwriter-Pop. Da ist freies Spiel und Neuerfindungen in den Grenzbereichen von U- und E-Musik. Der Chor ist immer in Bewegung, nirgendwo Stillestehen, doch unglaubliche Präsenz. Da wird stimmlich jede feinste Nuance ausgelotet und mit Stimmungen experimentiert, doch diszipliniert in Leitmotive zurückgebunden. Da dürfen sich Solisten am vorderen Rand der Bühne austoben, finden aber gerne ihren Weg in das swingende Ensemble zurück. Da tragen warme und tiefe Bässe und setzen einen festen Rahmen, darf der Sopran sich aber auch in schwindelnde Höhen hinein delirieren.

Natürlich ist es der einzelne Sänger, der Grandioses leistet, der mit hellwacher Präsenz hinreißend schmettert oder summt. Ausgemachter Anführer dieses leidenschaftlichen Spiels ist ohne Frage Bertrand Gröger, der alles auf eine Karte setzt und sich das Herz aus dem Leib reißt, damit Großes entsteht. Er hüpft, tänzelt, ist ganz nah an seinen Leuten, als wolle er minütlich sagen: „Da liegt noch mehr drin, gebt es her!“

Unter seinen Händen scheint die Truppe geschmeidige Masse, die gehorsam und doch ganz frei und begeistert ihr Bestes gibt. Akkuratesse vermählt sich dabei aufs Feinste mit Leidenschaft. Präzision ist dabei nicht der Widerspruch zu intensivem Gefühl, sondern ihr Förderer. Der Komponist und Dirigent Gröger geht dabei weit über das hinaus, was eine Partitur hergeben kann.

Das macht den Jazzchor Freiburg aus: der Standard ist Plattform, um daraus mit Wagemut, großer Erfahrung und Professionalität etwas Neues zu machen. „African call“, der Song, mit dem der Chor beim Eurovision Contest in Riga auftrat, ist da lebhaftes Beispiel. Das ist nicht nur ein Song, da wird in virtuosen Klangflächen und sprühender Labialkunst die Atmosphäre Afrikas gleich mitgeliefert.

Auch für das Wohl des deutschen Gemüts ist gesorgt. Der Jazzchor kann auch Vormärz und auch Romantik, kann lautstark deklamieren und leise verzaubern. „Die Gedanken sind frei“ werden ungestüm und mutig in die Moderne katapultiert. In „Der Mond ist aufgegangen“ lässt Gröger Takte über das Gewohnte weitersingen, verlängert sie quasi. Das führt dazu, dass sich Bilder von gleißendem Licht oder Nebelschwaden hören lassen.

„Manchmal gibt es diesen Moment, dass man ganz nah dran kommt, an das Himmelskonzert der Musik zu klopfen. Das sind dann ganz tolle Momente, und das ist dann auch ein ganz tolles Konzert,“ so Gröger in einem Gespräch. Das war wohl in Weil am Rhein der Fall. Nicht anders ist zu erkären. dass das Publikum sich mehrere Zugaben erbettelt hat.