Weil am Rhein Daten erheben für Verkehrswege

Wohin sind Sie unterwegs? Zu welchem Zweck? Und wie häufig auf dieser Strecke? Ähnliche Fragen werden einige Verkehrsteilnehmer an der baden-württembergischen Grenze zu Frankreich zwischen Mitte März und Juni hören – auch an der Dreiländerbrücke zwischen Weil am Rhein und Huningue. Für die Erstellung eines digitalen landesweiten Verkehrsmodells (LVM-BW) erhebt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg Daten für die bessere Planung, Erforschung und Analyse von Verkehrswegen. Das neue Verkehrsmodell stellt einen digitalen Zwilling des bereits bestehenden Verkehrssystems dar, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.