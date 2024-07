Mehrere hundert Fußballfans in Deutschlandtrikots verfolgten den Krimi im Viertelfinale der EM vor der Dreiländergalerie in Weil am Rhein. Die frühen spanischen Chancen zeigten auf, dass es das erwartet schwere Spiel werden würde. Nach der Führung wurden die Anfeuerungsrufe immer lauter, und die gefühlte Verzweiflung stieg nach verpassten Chancen ebenso. Groß war der Jubel nach dem deutschen Ausgleich, noch viel größer das Entsetzen und die Enttäuschung nach dem Last-Minute-Tor in der Verlängerung für Spanien. Manch ein Fan musste sogar die eine oder andere Träne verdrücken: Es gab kein Happy-End für die Nagelsmann-Truppe.