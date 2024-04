Weil am Rhein: DB und Feuerwehren üben grenzüberschreitend

Übung an den neuen Gleisen

Dafür hat die DB zwischen dem Bahnhof Weil am Rhein in Deutschland und dem Gewässer Wiese in Basel in der Schweiz parallel zur bestehenden Rheintalbahn insgesamt sechs neue Gleise gebaut: Zwei davon werden künftig als Durchfahrtsgleise für den Güterverkehr genutzt, vier sollen der Zollabfertigung und dem Lok- und Personalwechsel für Güterzüge dienen. In dieser Gleisgruppe hat die DB am Samstag, 13. April 2024, zusammen mit den Feuerwehren Weil am Rhein und Basel-Stadt erfolgreich eine Notfallübung durchgeführt.

„Mit dieser Übung wollten wir den Feuerwehren die Möglichkeit bieten, den grenzübergreifenden Einsatz in der neuen Gleisgruppe für den Güterverkehr zu proben. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit“, sagte Christian Lennartz, der zuständige Notfallmanager der DB InfraGO AG.