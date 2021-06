Weil am Rhein Debütalbum erhält den letzten Schliff

Den Namen des Labels will Dominic Ernst im Gespräch mit unserer Zeitung zwar noch nicht nennen. „Das soll eine Überraschung werden“, sagt der Musiker. Was er aber schon sagen kann: Ende Juli wird es für den Gründer und Namensgeber der Band „Ernstfall“ nach Nürnberg gehen. Dort wird er unter den Fittichen des Produzenten Jörg „Warthy“ Wartmann den Gesang für das aus elf Stücken bestehende Debütalbum von „Ernstfall“ neu aufnehmen. „Warthy“, wie der Komponist und Arrangeur in der Musikszene genannt wird, hat unter anderem mit Bands und Interpreten wie „Unheilig“, „J.B.O“ oder auch den „Kastelruther Spatzen“ und Beatrice Egli zusammengearbeitet. „Es wird großartig, mit einem solchen Profi zusammenzuarbeiten“, ist Ernst überzeugt. Während seines Aufenthalts in Nürnberg wird er auch bei „Warthy“ wohnen und im Heimstudio des Produzenten seine Gesangsparts aufnehmen.

Neben dem Sänger und Gitarristen Dominic Ernst besteht die Band aus dem Gitarristen Peter „Freddy“ Krüger und dem Bassisten Nikolaus „Nikki“ Feuerstein. Alle drei haben zuvor in der Countryband „Jack Sixpack and the Bang Gang“ zusammengespielt, die Stücke etwa von Johnny Cash oder Hank Williams gecovert hat. Bei „Ernstfall“ aber wird auf Eigenkompositionen gesetzt, wobei der Schwerpunkt auf Dur-Akkorden und Eingängigkeit liegt. Mit dieser Mischung ist die Band am vergangenen Samstag auch auf dem Schützengelände des ESV Weil vor 50 geladenen Gästen aufgetreten. „Das war eine tolle Party“, freut sich Ernst. Eine Neuauflage, dann mit etwa 100 bis 150 Karten im Vorverkauf, ist für den 10. Juli geplant. Näheres gibt es unter www.ernstfallband.de.