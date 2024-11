Weil am Rhein: „Dem Volk keinen Gefallen getan“

Für Thomas Bayer, Ortsvereinsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, kam der Bruch der „Ampel“ ein bisschen überraschend, auch wenn man in seiner Partei schon darauf vorbereitet gewesen sei. Dass diese Regierungskoalition eine unglückliche Zeit durchlief, habe jeder wissen können, der die Nachrichten geschaut und Zeitung gelesen habe. Wie es zuletzt lief, war ungeschickt, urteilt er. Bedauerlich war für ihn, dass die Grünen viele Federn lassen mussten.

Thomas Bayer Foto: Andreas Sütterlin

Aber wie hätte es gehen sollen mit einem Koalitionspartner, „der immer boykottiert hat, was wir machen wollten?“. Im Rückblick hält er fest: „Die Differenzen waren zu groß.“ Die FDP habe oft gezeigt, dass sie nicht wolle. Es sei besser gewesen, wenn diese sich noch einmal – wie 2017 – zum Nichtregieren entschlossen hätte. „Die haben dem Volk keinen Gefallen getan.“ Eines steht aber für Bayer fest: Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen, habe das Zeug zum Kanzler. Was den Grünen-Ortsverein betreffe, werde dieser weiter ganz normale Politik machen – bodenständig und offen für die Belange der Bevölkerung. Die Bundestagskandidatin der Grünen für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim sei in Weil vom OB-Wahl her gut bekannt: Jasmin Ateia.

Jeder habe seinen Anteil am Scheitern der Ampel-Koalition, auch die FDP, räumt deren Ortsverbandssprecher Taylan Kahraman selbstkritisch ein. „Wenn ich zurückblicke, blieb uns nur diese Möglichkeit“, blickt er auf die Anfänge des Dreierbündnisses im Bund zurück. „Damals fand ich das richtig.“ Doch bald habe sich gezeigt, dass die Konstellation nicht ideal war. Die Kommunikation habe nicht geklappt, sie sei in Teilen unprofessionell gewesen, sagt er, und meint damit wieder alle Beteiligten. „Man hätte öfter Dinge intern klären müssen, bevor man an die Öffentlichkeit geht.“