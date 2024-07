Weil am Rhein: Demokratie, Kreativität und Augenfitness

Anmeldungen sind ab Montag, 15. Juli, möglich. Die Kurse können online gebucht werden über die Internetseite der VHS oder persönlich in der Geschäftsstelle in der Humboldtstraße 2 in Weil. Das Team der Geschäftsstelle steht für Rückfragen zur Verfügung: entweder per E-Mail an vhs@weil-am-rhein.de oder unter Tel. 07621/704413. Ein Programmheft wird in Kürze in der Geschäftsstelle der VHS, im Rathaus und der Stadtbibliothek ausliegen.