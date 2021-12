Weil am Rhein Den Denksport populärer machen

Das Strategiespiel, dass darauf abzielt, den Gegner schachmatt zu setzen, also seinen König so anzugreifen, dass diesem weder Abwehr noch Flucht möglich ist, scheint als vermeintlich zu komplex verschrien zu sein. „Das ist aber ein Irrglaube“, erklärt Knezevic. „Absolut jeder“, da pflichtet Guldenschuh ihm bei, sei in der Lage, das Brettspiel zu erlernen. „Deshalb haben wir auch keine Altersgrenze für den Beitritt zu unserer Gruppe festgesetzt.“ Der jüngste Spieler ist derzeit fünf Jahre alt. Zweifelsohne sind die ersten Schritte auf dem Weg zu Sieg aber nicht ganz leicht. Wie man auch kleinen Kindern einen Zugang zum strategischen Spiel näherbringt? „Das gelingt relativ leicht mithilfe eines Gedichts“, sagt Knezevic. Die sich reimenden Verse beschreiben die ersten Spielzüge. Mit diesem Wissen sei es gar nicht mehr so kompliziert, meint der Trainer. „Sowieso können sich Kinder mit Versen so allerhand merken.“

Neben den Grundzügen können Interessierte aber auch auf einem höheren Niveau miteinander spielen und gegeneinander antreten. „Auch für Leute mit Vorkenntnissen ist unsere Gruppe interessant“, sagt Guldenschuh.

Unterstützung von allen Seiten

Noch steht die Abteilung Schach allerdings ganz am Anfang und coronabedingt sei bislang auch noch keine größere Vorstellung möglich gewesen. „Sowas holen wir aber nach und versuchen, im Kleinen zu werben und so Interessierte mit ins Boot zu holen.“ Noch ist auch nicht klar, wie sie sich in Zukunft nennen oder positionieren wollen. Als „Schachclub“, „vielleicht aber auch einfach ein Schachcafé“ überlegt Initiator Guldenschuh. „Den Raum haben wir jetzt einfach schon mal und auch die ersten Interessierten. Kooperationen mit Weiler Schulen sind ebenfalls bereits in die Wege geleitet. Danken will Guldenschuh besonders ESV-Präsident Maik Hoffmann. „Er hat uns sehr unterstützt und Möglichkeiten geschaffen.“

Die Gruppe Schach trifft sich immer mittwochs ab 17 bis 19 Uhr zum gemeinsamen Spiel im Vorraum der Kegelhalle, Dr. Peter-Willmann-Allee 8. Interessierte können ohne Voranmeldung vorbeikommen. Gespielt wird mit Maske.