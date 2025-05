Weil am Rhein: Den Fernen Osten zum Klingen gebracht

Die beiden Muttertags-Konzerte der Orchestergesellschaft Weil am Rhein unter dem Titel „Kontraste“ am Samstag im Palais Beaubourg in Blotzheim und am Sonntag in der Altrheinhalle Märkt reihten sich in die Sternstunden der Geschichte des Laienorchesters ein. Unter Dirigent Franck Nilly stellt es sich immer wieder neuen Herausforderungen. Für die fulminante Aufführung der „Lauda Concertata“ des japanischen Komponisten Akira Ifukube konnte das Orchester einen international gefragten Marimba-Spieler aus Japan gewinnen. Die virtuose Darbietung von Tomohiro Iino und ein Orchester, das sich zu Höchstleistungen angespornt fühlte, führten in Weil am Rhein zu frenetischem Beifall.