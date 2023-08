„Eine Flasche für mich, eine Mahlzeit für dich“, so lautet das Motto des sozialen Projekts, das die neun Azubis und Studenten eigenständig und von der Pike auf ausgearbeitet, entwickelt und bis zur Montage in die Tat umgesetzt haben, heißt es in der Mitteilung weiter. „Zum einen geht es darum, soziales und gesellschaftliches Engagement zu beweisen, zum anderen aber auch darum, ein solches Projekt im Team von Anfang bis Ende zu begleiten“, erklärt Sarah Arnoldi, stellvertretende Ausbildungsleiterin und Koordinatorin dieses Projekts.

Nicht im Müll entsorgen

Durch die Pfandringe, so halten die Auszubildenden fest, soll einerseits verhindert werden, dass Menschen ihre Pfandflaschen in einen Mülleimer werfen, andererseits sollen es Menschen einfacher haben, Pfandflaschen einzusammeln. Der Griff in den dreckigen Mülleimer bleibe ihnen damit erspart. „Für viele sind es ja nur 25 Cent, doch für andere kann das schon eine Mahlzeit sein“, so die Azubis.