Weil am Rhein: Den Künstlern auf die Finger schauen

Markus Voellmy war Klavier- und Cembalobauer, und in seinem Atelier stehen zwei der von ihm restaurierten alten Flügeln. Jetzt, in der Rente, arbeitet er mit vollem Elan und sichtlicher Freude an kleinen Kunstgegenständen. Lachend erklärt er, dass er all das Material, exotisches Holz wie Ebenholz, Metallteile für die Cembalos eund so weiter nun in Kunstwerke verwandle und so dem Material eine neue Bedeutung gebe. In seinen Räumen war auch ein eindrückliches Werk seiner Frau und Künstlerin Ildiko Csapó zu bestaunen.

Giuseppe Masini hatte schon immer ein Flair für naive Malerei und Surrealismus. Hier im Kesselhaus findet er die Ruhe für seine Leidenschaft, das Malen. Er ist Violinist im Basler Sinfonieorchester. Die Arbeit im Atelier sei für ihn ein Ausgleich zur harten Musikwelt.

Steine und Scherben sind unter anderem die Leidenschaft der vielseitigen Künstlerin Annros Steinmann. Sie sei Handwerkerin aus Leidenschaft und nebst dem Malen stelle sie auch ihre Kleider selber her. Im Friedlinger Kesselhaus arbeitet sie seit 2002. Heute in der Rente, sei dieser Platz ein Ort der Ruhe und des Zurückziehens.