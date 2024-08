Weil am Rhein: Den Musikerinnen Gehör verschaffen

Werke überwiegend übergangen

Beleuchtet werden auch Künstlerpaare, bei denen oft nur der männliche Part im Kanon der Musikgeschichte verankert ist. Diese Frauen waren Freundinnen, Partnerinnen oder Studienkolleginnen berühmter männlicher Komponisten, doch ihre Werke wurden von der Geschichtsschreibung überwiegend übergangen.

Studium mit 15 Jahren begonnen

Im oberbayerischen Chiemgau geboren, erhielt Bader ihren ersten Klavierunterricht von ihrem Vater. Mit 15 Jahren begann sie ihr Studium an der Musikhochschule München, erst bei Karl-Hermann Mrongovius und nach dem Abitur bei Michael Schäfer, wo sie ihr künstlerisches Diplom sowie Konzertexamen erhielt. Einen wichtigen Einfluss auf ihre künstlerische Entwicklung hatten auch ein Studienjahr bei Michel Béroff am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris sowie das Studium an der Kunstuniversität Graz bei Markus Schirmer, heißt es. Zusätzliche künstlerische Anregungen erhielt sie in Meisterkursen bei András Schiff, Jacques Rouvier, Philippe Entremont, Mikhail Voskresensky und Pascal Devoyon.