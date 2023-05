Weil am Rhein Den Prozess vor Ort weiter anstoßen

Freiluftgottesdienst zu Fronleichnam

Um 10.15 Uhr beginnt der Fronleichnam-Freiluftgottesdienst auf der Wiese vor der Kirche St. Maria in Haltingen. Diejenigen, die am Stationenweg zu Fuß nach Haltingen teilnehmen, starten um 9.30 Uhr am Friedhof Weil am Rhein oder um 9.40 Uhr an der Winzergenossenschaft Haltingen. An den Startpunkten und jeweils einer Zwischenstation gibt es je eine Lesung, ein Gebet und ein Lied. Nach dem Gottesdienst lädt der PGR zu einem Apéro ein.