Weil am Rhein Den Prozess vor Ort weiter anstoßen

Freiluftgottesdienst zu Fronleichnam

Am Feiertag Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, wird ab 10.45 Uhr eine Heilige Messe in St. Peter und Paul gefeiert. Am Sonntag, 11. Juni, wird ein Freiluftgottesdienst zu Fronleichnam ab 10.15 Uhr in St. Maria abgehalten – mit Stationenwegen im Vorfeld. Beginn am Friedhof in Weil am Rhein ist um 9.30 Uhr, an der Wintergenossenschaft Haltingen um 9.40 Uhr.