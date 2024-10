Weil am Rhein: Der Bomber flog direkt auf ihn zu

„Die Erwachsenen hatten andere Sorgen“

Bürgin, Bergmann und Fischer erinnerten sich daran, dass man als Kind nach dem Kriegsende quasi unbeaufsichtigt mit allem spielen konnte, was man auf Straße, in Gräben, Bunkern, Granat- und Bombentrichtern fand. „Die Erwachsenen hatten andere Sorgen als uns den ganzen Tag zu beaufsichtigen“, meinte Bergmann. So fanden die Jungs Schusswaffen, Patronen, Handgranaten, Schrapnellhülsen, Gewehre, dazu auch Proviantdosen, etwa in Bunkern. „Dass uns nichts passiert ist, beim Handtieren mit Granaten und Schusswaffen, ist ein Wunder“, so Schepperle. „Alles , was ich an interessanten Schusswaffen und Granaten heim brachte, hat meine Mutter sofort in der Güllegrube entsorgt – sie hatte Angst, dass Waffen und Sprengstoff von den französischen Besatzungssoldaten gefunden werden – für Waffenbesitz hätte man im Gefängnis landen könnten, uns Kindern war das so gar nicht bewusst“. Die Welt sei direkt nach dem Krieg gerade für kleine Jungs eine Art von einem großen Abenteuerspielplatz gewesen, was uns alles hätte passieren könne, daran haben wir gar nicht gedacht, bemerkte Bergmann.