Aufgrund der Baumaßnahmen rund um die Güterstraßenbrücke konnte die SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) nun eine ganze Zeit lang die beiden Haltestellen in Haltingen „Im Rad Nord“ und „Im Rad Süd“ nicht mehr anfahren. Nach dem Bau der Bauwerke I und II und der entsprechenden Verkehrsfreigabe wird die Linie 12, die zwischen Ötlingen und Weil am Rhein verkehrt, die beiden Haltestelle in diesem Wohngebiet ab dem 1. August wieder bedienen, schreibt die Stadtverwaltung Weil am Rhein in einer Mitteilung.