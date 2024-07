Weil am Rhein: Der ESV ehrt seine Jubilare

26 Sportlerinnen und Sportler können auf 25, 40, 50 und 60 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken. In seiner Laudatio wies Maik Hoffmann auf die Wichtigkeit und Bereicherung von Begegnungen im Leben hin. Gerade in Zeiten, in denen Meinungen auseinander gehen und die Gemeinschaft vor großen Herausforderungen stehe, stoße der Mensch als soziales Wesen an seine Grenzen. Menschen würden immer weniger auf Menschen treffen und dadurch den respektvollen und toleranten Umgang miteinander verlernen. Die Unsicherheit im Umgang mit anderen wachse. „Vermehrt erwachsen daraus Bequemlichkeit, Angst, Misstrauen, Neid, Konflikte und Einsamkeit“, sagte der Vorsitzende und ergänzte kritisch: „Das Internet ermöglicht uns sehr viele Annehmlichkeiten und bringt uns in vielerlei Hinsicht in Kontakt. Mit der Folge, dass wir uns immer mehr in die digitale Welt zurückziehen und echte Beziehungen vermeiden. Ein persönlicher Umgang erscheint immer anstrengender. Statt miteinander zu reden, sich zu begegnen, verschicken wir in Sekundenschnelle Nachrichten und Bilder.“

Gemeinsam Sport zu treiben, gegenseitig im Wettstreit zu stehen, seine Leistungen und Kräfte zu messen, sich zusammen über einen Sieg zu freuen oder eine Niederlage zu betrauern, genau diese wichtigen soziale Kompetenzen seien es aber, die uns als Mensch auszeichnen und die in einem Sportverein gelebt werden.