Weil am Rhein Der „Europaplatz“

Schon bei der Bebauung des früheren Kiesgrubengeländes „Grieloch“ in Haltingen wurde dieser Name umgewandelt. Die dortigen Mehrfamilienhäuser stehen nun „In den Gärten von Haltingen“, erinnerte Broß. Auch die Adresse an der Müllheimer Straße wurde nun als weniger wohlklingend erachtet als der Europaplatz. Außerdem sei schon bei der Ausschreibung für die Flächen an der Hangkante vom Europaplatz gesprochen worden, so das Stadtbauamt. In Presseberichten aus den vergangenen beiden Jahrzehnten sei in den unterschiedlichsten Zusammenhängen zudem immer wieder vom Europaplatz die Rede gewesen.