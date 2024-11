Weil am Rhein: Der finanzielle Spielraum wird kleiner

Erste Fakten will die Stadt in der nächsten Gemeinderatssitzung mit der Anpassung des Grundsteuerhebesatzes gemäß der 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform schaffen, um das Steueraufkommen in diesem Bereich stabil zu halten. Zudem sollen städtische Gebühren erhöht werden.

Schwerpunkt Bildung

Bei den Investitionen setzt die Stadt einen Schwerpunkt auf Bildung. Zu nennen sind hier die Erweiterung der Gemeinschaftsschule (4,3 Millionen Euro), Schlusszahlungen für die Rathauserweiterung (2,3 Millionen), die Brandschutzsanierung am Kant-Gymnasium (2,2 Millionen), eine Planungsrate für den Neubau des Feuerwehrhauses Nord (214 000), der zweite Fluchtweg an der Leopoldschule (134 000 Euro), eine Fotovoltaikanlage auf der Kanthalle (130 000 Euro), der Umbau des Stufenhörsaals am Oberrhein-Gymnasium zu einem flexibel einsetzbaren Klassenzimmer (120 000), eine Fluchttreppe an der Karl-Tschamber-Schule sowie die Sanierung des Alten Rathauses.

Nur notwendige Projekte

Im Bereich Tiefbau konzentriert sich die Stadt auf das Wesentliche: „Wir führen Projekte zu Ende und werden nur da aktiv, wo es wirklich notwendig ist“, betonte Bürgermeister Lorenz Wehrle. Dazu gehören die Sanierung der Burgunder Straße (800 000 Euro), Radwege an der Heldelinger Straße und am Weierweg (634 000, 600 000 Euro), der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen (600 000 Euro), der Restumbau der Müllheimer Straße (550 000 Euro) sowie die Sanierung der Läublinstraße (475 000 Euro). Hinzu kommen Pflegearbeiten an der Nordwest-Umfahrung (430 000 Euro), die Sanierung der Brücke über die Kander (300 000 Euro) sowie Arbeiten am Hirschackerweg sowie an einem Gehweg in Otterbach zu je 300 000 und 200 000 Euro.