Weil am Rhein: Der Gemeinderat soll entscheiden

Jürgen Walliser (UFW) meinte, das Gebäude sei definitiv zu klein. „So sollte Religion nicht ausgeübt werden, wir dürfen die Augen nicht verschließen.“ Er erkundigte sich, wie viele Besucher aus der 3-Länder-Stadt stammen. „Über 90 Prozent der Mitglieder und Besucher sind aus Weil“, berichtete der Architekt.

Hintergrund

Was ist genau geplant?

Um den heutigen Anforderungen zu genügen, soll die Moschee in Friedlingen erweitert werden – und dadurch rund dreimal so groß werden wie aktuell. Geplant sind laut der Sitzungsvorlage größere Gebets- und Versammlungsräume, ein Bestattungsraum, zusätzliche Sozialräume wie ein Jugendraum, ein (religiöser) Unterrichtsraum, ein Raum für gemeinsames Essen („Iftaar“-Raum), Büro und Wohnung für den Imam sowie Freianlagen für Feste. Auch ein Aufzugsturm ist geplant. Dieser sehe aus wie ein Minarett, schreibt die Verwaltung. Die Ausrufung der Gebetsrufe geschieht aber nur gebäudeintern über Lautsprecher, heißt es weiter. Bei der Friedlinger Moschee handele es sich um eine typische „Hinterhof-Moschee“, sagte Architekt Osman Askari. Sie sei nicht städtebaulich markant – ohne Minarett(e) oder Kuppel.

Warum eine Erweiterung?

Seit mehr als 40 Jahren ist die Türkisch-Islamische Gemeinde in Weil am Rhein beheimatet, berichtete Vorstandsmitglied Yunus Çelik in der Sitzung. Er ist laut eigenen Angaben zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Informationstransfer. „Unsere Väter und Großväter wollten zusammen sein in einem fremden Land.“ Zunächst wurden Räume in der Alten Straße 61 zum gemeinsamen Beten genutzt. Als diese nicht mehr ausreichten, kaufte die Gemeinde im Jahr 2001 das Gebäude Tullastraße 48. „Dies geschah komplett über Spendengelder, Eigenleistung und eine Baufinanzierung“, erklärte Çelik. Seit einigen Jahren würden aber auch diese Flächen nicht mehr ausreichen, sodass beim Beten teils bis in den Hof ausgewichen werden müsse. Die Gemeinde hat laut dem Vorstandsmitglied rund 350 Mitglieder. 2001 war mit etwa 150 Gemeindemitgliedern geplant worden.