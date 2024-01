Weil am Rhein: Der Geschichte der Stadt unbekannte Details entlockt

Umfangreiche Recherchearbeiten

Dass die heimische Bevölkerung, die den größten Teil der Teilnehmer stellt, immer wieder an den verschiedenen Themen interessiert ist, werten alle Akteure als Bestätigung für die Mühe an der umfangreichen Recherchearbeit, bis so eine neue Führung steht. Jedes Jahr sind es durchweg sieben bis acht neue Themenfelder, die aufgegriffen werden.

Die Ideen gehen nicht aus, was die angeregten Diskussionen an den jeweiligen Sitzungen beweisen. Großen Anteil am erfolgreich abgelaufenen Jahr hatte auch die neue VHS-Leiterin Ines Haag, die schnell Einblick in die Abläufe der Gruppe fand und dem bewährten Team vertraute, die organisatorischen Dinge wie gehabt weiterzuführen. Als Dank für die geleistete Arbeit überraschte sie die beiden langjährigen Organisatorinnen mit einem Blumenstrauß.