Weil am Rhein Der Großteil der Kriterien ist bereits erfüllt

Im Eigentum der Stadt Weil am Rhein befinden sich laut Sitzungsvorlage 121,4 Hektar Wald. Mit der Teilnahme am Förderprogramm kann für eine Stadtwaldfläche von 115 Hektar ein Förderantrag gestellt werden. Der maximal mögliche Betrag läge in den ersten zehn Jahren bei etwa 11 500 Euro pro Jahr. In den zweiten zehn Jahren, wenn nur noch stillgelegte Flächen bezuschusst werden, sind rund 600 Euro pro Jahr zu erwarten.