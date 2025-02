Weil am Rhein: Der Heimat-Geschichte auf der Spur

Wo der SC Freiburg in der NS-Zeit stand

Ein Vortrag des Historikers Robert Neisen aus Freiburg in Kooperation mit der VHS Weil am Rhein widmet sich am Mittwoch, 9. April, ab 19.30 Uhr, im Gewölbekeller im Alten Rathauses dem Thema„Opponiert oder mitgemacht? – Der Sport-Club Freiburg im Nationalsozialismus“. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitete sich im Sport-Club Freiburg die Erzählung vom Klub der Arbeiter und kleinen Leute, der sich in Opposition zum NS-System befand. Doch die Quellen zeigen ein anderes Bild: Einen von bürgerlichen Funktionären geprägten Klub, der schon vor 1933 von „rechtem“, antidemokratischem Gedankengut geprägt war und sich 1933 bereitwillig in den Dienst der neuen, „braunen“ Machthaber stellte, heißt es zum Vortrag.

An das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern

Nach Bartenheim geht es am Mittwoch, 7. Mai. Dort wird am 19.30 Uhr, in der „Maison Pour Tous“, 1 Grand Rue, gemeinsam mit elsässischen Freunden an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. „Die ,Poche de Colmar’ und das Ende der Nazi-Herrschaft im Elsass ist ein Vortrag des Freiburger Pädagogen, Sozialwissenschaftlers und Historikers Bernd Hainmüller überschrieben. Die „Poche de Colmar“ war der letzte Brückenkopf der Deutschen im Elsass, von dem sie sich Ende 1944/Anfang 1945 zurückziehen mussten. Der Vortrag erzählt die Situation dort vor 80 Jahren aus drei Perspektiven: der US-Kriegsfotografin Lee Miller, dem jugendlichen Zeichner Tomi Ungerer und dem Maler Otto Dix, der mit 56 Jahren in den „Volkssturm“ eingezogen worden war. Bei genügendem Interesse könnte über den Verein eine gemeinsame Anfahrt organisiert werden, heißt es.

Hafenbesichtigung Kleinhüningen

Eine weitere Fahrt führt am Freitag, 13. Juni, 14.50 Uhr, zum Hafenmuseum, Westquaistrasse 2 in Basel. Nachdem eine Führung im vergangenen Jahr das Museum selbst zum Thema hatte, geht es dieses Jahr über das Außengelände. Nach einer Einführung im Museum folgt eine Besichtigung des Hafens sowohl zu Fuß als auch mit dem Wassertaxi. Die Anzahl der Teilnehmer begrenzt, informiert der Geschichtsverein. Es werde empfohlen, sich rechtzeitig anzumelden. Die 37 Euro Teilnahmegebühr sollten vorab auf das Konto des Vereins für Heimatgeschichte Weil am Rhein (Konto-Daten siehe oben) überwiesen werden. Um Anmeldung bis 28. Mai bei Ulrich Siemann wird gebeten.