Weil am Rhein: Der Kessel kocht bis zum Gewitter

Die Tributebands rockten die Bühne und sorgten für einen großen Hörgenuss an beiden Abenden. Mehr als 3000 Besucher kamen an den beiden Open Air-Abenden auf den Markgräfler Platz in der Müllheimer Innenstadt. Von Anfang an herrschte eine ausgezeichnete Stimmung auf dem Festivalgelände. Für viele Gäste, darunter sehr viele Stammgäste, war Partystimmung, Begegnungen mit Freunden und Bekannten bei frischen Getränken genauso wichtig wie die Konzerte der zu den besten zählenden Coverbands, die es am Freitag- und Samstagabend ordentlich krachen ließen.