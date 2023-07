Weil am Rhein Der Klimawandel fordert die Wehr heraus

Rückblick

Angesichts des großen Umfangs des Tätigkeitsberichts, übernahmen Kommandant Sommerhalter und der zweite stellvertretende Kommandant Alexander Ebler abwechselnd dessen Ausführung. Da man allein im Juni bereits 98, zum Teil auch größere Einsätze zu bewältigen hatte, bat Sommerhalter um Nachsicht, wenn an diesem Abend nicht alles „so rund laufe“ wie gewohnt. Die Mitgliederzahl der FF beträgt insgesamt 146 aktive Einsatzkräfte in den vier Einsatzabteilungen. Davon sind 136 ehrenamtlich engagiert und 10 hauptamtlich beschäftigt. Die Altersmannschaft hat rund 85 Mitglieder und in der Jugendfeuerwehr engagieren sich aktuell 43 Mädchen und Jungen zwischen 10 bis 17 Jahren. Die Einsatzkräfte mussten im Jahr 2022 insgesamt 442 Einsätze bewältigen die sich wie folgt aufteilen: 178 Brandeinsätze, 168 Hilfeleistungen, 44 ABC- und 44 Rettungseinsätze. Dazu kamen noch zwei Sicherheitswachdienste und ein sonstiger Einsatz. Rund 70 Einsätze haben die hauptamtlichen Kräfte ohne Unterstützung der ehrenamtlichen Kameraden durchführen können. Bei den restlichen Einsätzen haben die hauptamtlichen Kräfte im gesamten Stadtgebiet die ehrenamtlichen unterstützt und so die Eintreffzeiten vor Ort verbessern können. Diese Veränderung in der Einsatzorganisation klappe schon sehr gut. Aufgrund des Kriegszustands in der Ukraine waren vor allem die hauptamtlichen Kollegen auch stark im kommunalen Krisenmanagement eingebunden. Aktuell beschäftige man sich zusammen mit der Stadtverwaltung mit dem Aufbau eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse. Bevölkerungsschutz höre nicht beim Feuerlöschen auf, so der Kommandant.

Seit dem Jahr 2020 gibt es ein durch den Gemeinderat definiertes Schutzziel für Weil am Rhein. Damit wird die Eintreffzeit von qualifizierten Einheiten nach der Alarmierung am Einsatzort beschrieben. Bei dem in zwei Stufen eingeteilten Schutzziel wurden in Stufe eins 54 Prozent von geforderten 80 und in Stufe zwei 38 von geforderten 95 Prozent erreicht. Der Kooperationsvertrag mit der FF Lörrach funktioniert bestens. Die gegenseitige Hilfe kam 2022 rund 40- mal zum Tragen. Für die grenzüberschreitenden Kooperationen mit den Kollegen aus der Schweiz und Frankreich wurde allen gemeinsam im November der „Prix Bartholdi“ als Anerkennung verliehen.