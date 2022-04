Weil am Rhein Der Lofo-Gewerbepark entwickelt sich

Nachdem bekannt geworden ist, dass auf der benachbarten Gemeinschafts-Zollanlage Basel/Weil am Rhein-Autobahn die bestehenden Bürotürme nicht mehr saniert werden könnten und der Abriss-Birne zum Opfer fallen sollen, gebe es hohen Bedarf an Büroflächen für Zolldienstleister, Spediteure und Logistiker in unmittelbarer Nachbarschaft zum Grenzübergang, erklärt Kutta. Auf dem bisherigen Gelände der Gemeinschaftszollanlage sind zwar Neubauten für den Schweizer und den deutschen Zoll geplant, nicht aber für die Dienstleister. So soll nun im benachbarten Lofo-Gewerbepark ein Zollkompetenzzentrum entwickelt werden, dass künftig insbesondere Zolldienstleister beherbergen wird. Mehr als 50 Firmen sorgen im Moment rund um die Gemeinschafts-Zollanlage für die reibungslose Abfertigung von täglich bis zu 2500 Lastern, heißt es in der Mitteilung weiter. „Trotz Digitalisierung und Home-Office ist eine Präsenz von Zollexperten an den EU-Außengrenzen unabdingbar.“ Zusätzlich sollen Sozial- und Aufenthaltsräume für Fahrpersonal sowie Verpflegungsmöglichkeiten und Informationscenter (Maut) entstehen. „Bei der Sicherstellung von Lieferketten und der komplexen Abwicklung von Zoll, Ausfuhr- und Einfuhrgeschäften sind die Mitarbeiter im künftigen Zollpark Basel-Weil am Rhein unverzichtbar und wichtige Ansprechpartner für die Zoll- und Fiskalbehörden“, meint Kutta.