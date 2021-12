Weil am Rhein Der Name „Mehlin“ kommt im Weiler Ortsfamilienbuch am häufigsten vor

Für die Recherche für ein so umfassendes Werk spielten zum einen die bei den Standesämtern erfassten Daten eine bedeutende Rolle, darüber hinaus auch die Kirchenbücher.

Spannend für die Arbeit mit dem Buch sind unter anderem die beigefügten Register. Eines beinhaltet eine alphabetische Auflistung aller Namen mit den jeweiligen Verweisen. Anhand dessen wird deutlich, dass einige noch heute in Weil bekannte Familien den Ort bereits seit vielen Jahrhunderten prägen. Der Name, der im Buch am häufigsten vorkommt, ist übrigens Mehlin.

Für Ziegler hat das Weiler Ortsfamilienbuch aber noch andere Alleinstellungsmerkmale, die es von ähnlichen Werken, an deren Erstellung er bereits beteiligt war, abgrenzen. Diese sind nicht in allen Fällen positiv. Denn wie Ziegler berichtet, halte sich das Interesse an dem Werk bei der Stadt Weil am Rhein bislang eher in Grenzen.

Erstes Ortsfamilienbuch ohne Wappen auf dem Cover

Zudem ist es das erste Ortsfamilienbuch, dessen Cover nicht das Wappen des Ortes ziert. Das sei eigentlich auch für das Weiler Werk vorgesehen gewesen, berichtet Ziegler, allerdings gebe es seitens der Stadt die Anweisung, dass nur offizielle Schreiben und Dokumente das Wappen tragen dürfen. So kommt das Buch mit einem schlichten Titel und ohne Wappen daher. Indes wird dadurch der historische Wert des Buches in keiner Weise geschmälert.

Wer Interesse am Weiler Ortsfamilienbuch hat, kann sich bei Karl Ziegler unter Tel. 07621/51170 melden. Das Werk ist für 42 Euro zu haben.