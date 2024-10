Mittlerweile gebe es eine relativ gute Grundlage vom Finanzamt für den Grundsteuerhebesatz, informierte Stadtkämmerin Diana Bara am Montagabend im Finanzausschuss. „Unser Ziel lautet, im November einen neuen Hebesatz vorschlagen zu können“, sagte sie. Im Transparenzregister des Finanzministeriums sei für Weil am Rhein ein Hebesatz zwischen 252 und 278 hochgerechnet worden. „In diesem Bereich wird er sich sicher schlussendlich bewegen“, meinte Bara. Die Verwaltung sei zeitlich unter Druck, weil neue Steuerbescheide versendet werden müssten. „Je früher wir dran sind, desto besser.“ Im schlimmsten Fall würden auf die Bürger sonst drei Grundsteuerraten entfallen (statt vier). Allerdings habe das die Stadt nicht nur selbst in der Hand. Oberbürgermeisterin Diana Stöcker sprach vom „Nadelöhr Rechenzentrum“, wo es eine Warteschlange gebe. Stadtrat Thomas Harms (FDP) bat darum, in der Beschlussvorlage auch in Beispielen darzustellen, was der neue Hebesatz für Bürger bedeute. Der Gewerbesteuerhebesatz soll laut Bara übrigens gesondert festgelegt werden.