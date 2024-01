Weil am Rhein: Der Offene Kreis hat viel vor

Rückblick

Hermann Flensberg ließ in einer Diaschau die Veranstaltungen 2023 Revue passieren. Höhepunkte, sagt Flensberg, waren der Besuch der Volksschauspiele Ötigheim, der Ausflug im Rahmen der Senioren-Sommeraktion der Stadt Weil in den Südschwarzwald mit Ziel St. Blasien, die Exkursion über die Höhen des Kaiserstuhls, die „Überraschungsfahrt ins Grüne“ in die Mitte des Schwarzwaldes und die Ferienreise in den Bayerischen Wald sowie das offene Adventssingen im Gemeindehaus. Dazu kamen Wanderungen, Pedelec-Touren, Kurse im Umgang mit digitalen Medien, Museumsbesuche, Besichtigungen und Weinproben. Insgesamt organisierte der Kreis 50 Anlässe, ohne die monatlich wiederkehrenden Betätigungen wie Kegeln, flottes Gehen mit Gymnastik, Boulespiel, oder Abendtreff in der „Alten Zunft“.

Geplante Touren

Im neuen Jahr gab es bereits am 11. Januar die Stadiontour mit Führung beim Fußball-Bundesligisten Sport-Club Freiburg. Am 18. Januar steht der Besuch der Gedenkstätte für jüdische Geflüchtete in Riehen auf dem Programm. Fest terminiert ist die Ferienreise an den Comersee vom 16. bis 21. September sowie das Treffen mit den französischen Freunden in St. Louis-Neuweg im April und im Oktober in Weil am Rhein.