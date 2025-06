Weil am Rhein: Der persönliche Kontakt ist wichtig

Der offizielle Empfang der Stadt Weil am Rhein im Rathaus ging am Mittwochabend über die Bühne, heißt es in einer Mitteilung. Es war gleichzeitig das erste Treffen, bei dem Oberbürgermeisterin Diana Stöcker und der Trebbiner Bürgermeister Ronny Haase in ihren Funktionen sprachen. Für Bognor Regis fungiert Heather Perrot als Delegationsleiterin in Vertretung der neuen Bürgermeisterin Gill Yeates.

Die Reise nach Weil am Rhein machen heuer wieder bekannte Gesichter mit. Aus Trebbin etwa die langjährige Vorsitzende Bärbel Bartl mit ihrem Mann, aus England beispielsweise Maralyn Green, Bob Bonner, David Roche und Ray Hagger. Mit dabei sind aber auch wieder Jugendliche aus Bognor Regis, die während des Aufenthalts in der 3-Länder-Stadt von Weiler Jugendparlamentarierin betreut werden.