Weil am Rhein Der Schwarzwaldverein wartet auf den Saisonstart

Weil am Rhein. Der Weiler Schwarzwaldverein hat wieder ein vielseitiges Jahresprogramm zusammengestellt. In den Bereichen Wanderungen und Radtouren stehen die Planungen, heißt es in einer Mitteilung. Im Bereich Naturschutz werden die Veranstaltungen noch publiziert, sobald feststeht, welche Vereinigung Aktionen plant, an denen mitgeholfen werden kann oder an denen man teilnehmen kann. Alle Wanderungen und auch die Naturschutzveranstaltungen können allerdings nur stattfinden, wenn die Corona-verordnung dies zulässt. Wann dies der Fall sein wird, ist derzeit bekanntermaßen ungewiss, so dass alle Termine unter Vorbehalt stehen.