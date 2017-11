Weil am Rhein Der Spaß am Tennissport kommt nicht zu kurz

Weil am Rhein (pink). „Läuft!“, beschrieb Präsident Axel Gerhardt positiv zusammenfassend die Lage beim Tennisclub (TC) Blau-Weiß Weil am Rhein am Freitagabend bei der Generalversammlung im Clubheim im Nonnenholz.

Rückblick

Die sportlichen Veranstaltungen, wie das Eröffnungs-Turnier, das Schleifchen-Turnier, die Stadtmeisterschaften beim TC Haltingen, die Vereins-/Club-Meisterschaften oder den Tennis-Spaß bezeichnete Gerhardt als „gut angenommen“ und „sportlich durchaus erfolgreich“.

Bei den Freizeit- und Geselligkeitsveranstaltungen wie dem Ski-Wochenende in Andermatt, beim norddeutschen Abend und einer Musiksession, aber auch den Arbeitseinsätzen oder der Teilnahme beim Brückenfest, nannte er die Resonanz sehr positiv. „Insgesamt war für alle Mitglieder etwas dabei und wir hatten vor allem Spaß an unserem Sport“, wertete der Präsident die Aktivitäten und das Engagement der Mitglieder.

Mannschaften

Der seit 1970 bestehende Tennisclub zählt aktuell über 240 Mitglieder und weist damit eine seit 2015 deutliche Steigerung auf. Sportwart Hans Hess informierte über sportliche Details der sieben vorhandenen Mannschaften mit Damen Ü30, Ü40, Ü50 und Ladies Morning Cup sowie Herren Ü40, Ü50 und Ü 70, die aktiv in unterschiedlichen Ligen des Badischen Tennisverbands spielen. In dem Zusammenhang würdigte der Vorstand die Arbeit der drei Trainer Médard Cheki, Dieter Metzger und Axel Kock dankbar sehr positiv.

Tennisanlage

Die Anlage, die in Teilen auch vom Volleyball-Club genutzt wird, wurde übereinstimmend als „gut in Schuss“ bezeichnet. Durch den Einbau einer Schranke habe sich die Parkplatzsituation deutlich verbessert. 2018 sollen in die Gebäudeinfrastruktur investiert und primär der Sanitärbereich saniert werden. Im Zusammenhang mit der positiv dargestellten wirtschaftlichen Situation des Clubs fand eine Anfrage der Stadt Weil zur Platznutzung im Winter für Trainings Erwähnung und stieß auf positive Resonanz.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden jeweils einstimmig Dieter Metzger zum zweiten Vorsitzenden (Vize-Präsident), Thorsten Siedler zum Jugendwart und in Abwesenheit Johanna Pattenier zur Kassenwartin bestimmt. Präsident Gerhardt dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und das Engagement für den Club, und nahm noch den Dank des Vorsitzenden Uwe Walter vom Volleyballclub Weil am Rhein für die „Zusammenarbeit und das harmonische Miteinander“ entgegen.

Internet: www.tennis-weil.de