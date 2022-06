Weil am Rhein Der Sport prägt sein Leben

Sport prägt das Leben des gelernten Raumausstatters und Bodenlegermeisters, der in Basel beruflich tätig war und in seiner Firma zum Geschäftsführer avancierte, ehe er sich 1995 selbstständig machte und den Betrieb übernahm. Über den Turnsport im ESV hatte Hellmut Seitzl seine Frau Christine kennengelernt, die ihm nicht nur bei seinen großen Expeditionen in Peru, Pakistan, Nepal oder im Himalaya den Rücken freigehalten hatte. „Es war immer ein Spagat zwischen Familie, Betrieb und Sport“, sagt der stets bescheiden gebliebene Jubilar, der auch ein sehr erfolgreicher Turner war. Zweimal wurde er im Sechs-Kürkampf Deutscher Meister der Eisenbahner Sportvereine, war Badischer Kunstturnmeister, Basler Kunstturnmeister, Vorturner und Kampfrichter, um nur ein paar seiner ausgezeichneten Leistungen aus seinem sportlichen Leben herauszugreifen. Und Tennis spielt er auch leidenschaftlich gerne – und das seit rund fünf Jahrzehnten. Heute noch ist Hellmut Seitzl – ein Sportler durch und durch – in den Seniorenmannschaften des TC Blau Weiß in Weil und eines Basler Clubs aktiv.

Wanderungen, Skitouren und mehr

Damit der agile 85-Jährige vital bleibt, setzt er sich zudem jede Woche aufs Mountainbike – die größere Tour über Neuenweg beträgt rund 80 Kilometer, die kleinere über Kandern und die Scheideck 45 Kilometer. Und Skitouren in den Schweizer Bergen gehören im Winter ebenso zu seinen umfangreichen Aktivitäten wie in den anderen Jahreszeiten Wanderungen und leichtere Bergtouren. Solange die Gesundheit mitmacht, will Hellmut Seitzl aktiv bleiben. „Ich muss mich nicht zwingen, es macht einfach Spaß.“ Die Ära Bergsteigen dagegen hat der agile Mann, der viel erlebt hat, vor einigen Jahren beendet.

So sehr ihn der Sport und die Bewegung ein Leben lang begleiten, der vielseitig aktive Mann hat auch noch andere Interessen. Zum Beispiel unternahm er mit seiner Frau zahlreiche Reisen zu besonderen Zielen, an die er sich ebenso gern erinnert wie an die Familienurlaube. Hellmut Seitzl, der ein gutes Essen und ein Glas Rotwein schätzt, ist jedenfalls dankbar für die Gesundheit, die ihm die sportliche Betätigung bis ins hohe Alter ermöglicht.