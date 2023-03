Weil am Rhein Der Treffpunkt für Ötlinger Jugendliche soll wieder nutzbar gemacht werden

Gruppe hat sich zerstreut

Apropos Nutzer: In der November-Sitzung hatten sich die Räte nach der Jugendarbeit erkundigt. Die Gruppe, die sich im Jugendraum getroffen hatte, habe sich wieder aus den Augen verloren, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Stadtjugendpflege. Tobias Herbster, der für die Mobile Jugendarbeit verantwortlich zeichnet, habe jede Woche nachgefragt, wann ein Treffen gewünscht ist, jedoch kaum Rückmeldung erhalten. Die Initiative von Seiten der Stadtjugendpflege sei dann Mitte Mai eingestellt worden. Ähnlich wie in Märkt sei es schwierig, eine Gruppe am Laufen zu halten, da die Jugendlichen auch im Vereinsleben sehr eingespannt seien. Herbster habe Ötlingen aber auf seiner Route. Bis Ende Januar befand er sich allerdings in Elternzeit.

Dass das Interesse fehle, liege sicher auch am Zustand des Jugendraums, vermutete Ortsvorsteher Günther Kessler. Johannes Maier kritisierte, dass im Gemeindeblatt noch für den Raum geworben wird. „Da wünsche ich mir eine andere Informationspolitik.“ Die Botschaft solle lauten: Wir richten euren Raum wieder her, fand Schröder-Meiburg – und dass es dennoch Ansprechpartner gebe. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich etwa auf einem Aushang, der Internetseite der Stadt und Instagram.