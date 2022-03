Weil am Rhein Der Umgang mit Sozialen Medien

Eine digitale Schnitzeljagd via Actionbound im Stadtgebiet geht am Freitag, 25. März, über die Bühne. Zwischen 16 und 19 Uhr können Interessierte im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren selbstständig oder als Gruppe daran teilnehmen. Einfach die kostenfreie Actionbound-App auf das Smartphone laden, den Link oder QR-Code aufrufen und am Rathaus in Weil am Rhein starten. Es gilt Aufgaben und Rätsel zu lösen und so verschiedene Stationen zu durchlaufen. Am Ziel gibt es dann bis 20 Uhr für alle erfolgreichen Teilnehmer eine Überraschung. Der Link zum Actionbound: https://actionbound.com/bound/SJP (auf Groß- und Kleinschreibung achten).

Und für alle Rap-Interessierten steht am Freitag, 25. März, von 17 bis 21 Uhr im Juz Schopfheim (Hebelstraße 13) sowie am Samstag, 26. März, von 11 bis 15 Uhr im Tonstudio in Lörrach ein Rap-Workshop auf dem Programm. Der Lörracher Musiker Peter Reimtgut gestaltet gemeinsam mit Jugendlichen einen eigenen Song, welcher im Anschluss im Tonstudio aufgenommen wird. Mitmachen können Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Anmeldungen nimmt Tobias Kalt unter Tel. 0152/59381261 sowie per E-Mail an t.kalt@juhuschopfe.de entgegen.

Bei allen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet).