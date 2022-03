Weil am Rhein Der Umschlagbahnhof wird wachsen

Lärmschutzwand geplant

Tatsächlich sind die Maßnahmen auf der Freifläche zwischen der bestehenden Anlage in Richtung der A 5 geplant. Betroffen wären also in erster Linie die Wohnhäuser in Friedlingen, die südlich der B 317 liegen. Wie Holst darlegte, seien jedoch Maßnahmen geplant, um die Wohnbebauung vor Lärm zu schützen, unter anderem der Bau einer fünf Meter hohen Schutzwand.

Foege brachte zudem den sogenannten Durchstich ins Spiel, also eine mögliche unterirdische Verbindung vom Stuhlkreisel nach Friedlingen. Foege befürchtete, dass die Erweiterung des Umschlagbahnhofs, der für den Durchstich untertunnelt werden müsste, einen „Sargnagel“ für das Unterfangen darstellen könnte. Holst allerdings betonte, dass trotz der Erweiterung des Umschlagbahnhofs eine Untertunnelung des Areals auch in Zukunft möglich sein sollte.

Axel Schiffmann (UFW) regte an, die Präsentation zu vereinfachen und zudem die künftige Entwicklung hinsichtlich des Transports von Gütern auf der Schiene im Auge zu behalten. Es dürfe nicht die Situation eintreten, dass die Kapazitäten des erweiterten Umschlagbahnhofs bereits bei dessen Fertigstellung ausgeschöpft seien.

Bürgermeister Martin Gruner gab der Bahn die Frage mit auf den Weg, ob und wie sichergestellt werden könne, dass keine zu hohe Belastung des innerstädtischen Verkehrs entstehe. Hier allerdings wies die Bahn die Verantwortung von sich. Woher die Laster kommen, die den Umschlagbahnhof ansteuern, sei nicht Sache des Unternehmens.

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Erweiterung soll nun bis Mitte des Jahres eingereicht werden, die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2028 geplant. Bei der Umsetzung werde auch auf die Abstimmung mit Gateway Basel Nord geachtet, versicherte Holst. Darüber hinaus gelte es, die Arbeiten mit Blick auf den viergleisigen Ausbau der Strecke Karlsruhe-Basel abzustimmen – dieser habe Vorrang.

Wie Elisabeth Benecke in der Sitzung darlegte, wird die Bevölkerung früh mit eingebunden. Neben der Vorstellung des Vorhabens in den politischen Gremien und über Online-Angebote sei auch ein Infomarkt geplant. Dieser soll am 19. Mai stattfinden. Zwischen 15 und 20 Uhr haben die Bürger dabei die Gelegenheit, sich an verschiedenen Ständen zu den Themen Gleispläne, Lärm, aber auch Umwelt- und Artenschutz zu informieren. Ein passender Raum werde derzeit noch gesucht.