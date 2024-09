Weil am Rhein: Der Weiher wird von Schlamm befreit

Der Brandweiher ist ein stehendes Gewässer in einem Altarm des Rheins, das immer mehr verlandet. Der Sauerstoff im Wasser wird knapp, was bereits zu einem Fischsterben geführt hat. „Wir haben an einer Lösung gearbeitet“, sagte Stephan Fischer von der Stadt- und Grünplanungsabteilung nun im Bau- und Umweltausschuss.