Weil am Rhein: Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

24 handgestrickte Wollsöckchen müssen nur noch mit Überraschungen gefüllt werden. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Socken müssten dann nur noch gefüllt werden, mit Gummibärchen zum Beispiel. Ebenfalls neu unter den Teilnehmern ist der Förderverein des Waldkindergartens. Der „Kartoffeltwister“ der Kindergarten-Eltern ist gesund und lässt sich einfach so aus der Hand essen. Dazu gibts Glühwein oder Wichtelpunsch.

Glühwein, Wichtelpunsch

Einige Schritte weiter schaut sich Viktoria von Oeynhausen zufrieden die sorgfältig bestückte und geschmückte Auslage des Lions Clubs an. 100 Gläser Marmelade hat sie aus Wildpflaumen, Feigen und Aprikosen aus dem eigenen Garten gekocht, dazu kommt selbst gebastelte Weihnachtsdekoration. All das, um zusammen mit ihren 27 Mitstreitern die Projekte der Weiler Lions finanziell zu unterstützen, von der Jugendarbeit des Bosporus FC Friedlingen über die AG Ringen an der Rheinschule bis hin zu den Elternmentoren des Stadtteilvereins Weil am Rhein-Friedlingen.

Beim Lions Club gibt es Marmelade. Foto: Beatrice Ehrlich

Essen kann man bei den Lions natürlich auch: Eine Spezialität ist die Winzerwurst, die auf Trester gegart wird. Von Oeynhausen und ihre Helferin am Stand finden den Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein besonders schön – die Atmosphäre unter den Bäumen auf dem Kirchplatz und beim Museum seien einzigartig, sind sich die beiden Frauen einig.

Rhy-Waggis öffnen Schopf

Noch ein paar Schritte weiter macht sich Herbert („Hebbi“) Stahl bereit für seinen Auftritt als Drehorgelmann.

Der Drehorgelmann: Hebbi Stahl macht die Musik. Foto: Beatrice Ehrlich

Kostümiert und mit handgeschnitzten Details an seinem Instrument sorgt er für die musikalische Untermalung des Marktgeschehens. Gegenüber haben die Wiler Rhy-Waggis ihren Schopf geöffnet.

Der Waggis-Schopf erstrahlt in vollem Glanz. Foto: Beatrice Ehrlich

Passend zum bevorstehenden Fest erstrahlt er in vollem Glanz. Hier gibt es, was das Herz begehrt: Von der Kaffeestube mit selbst gebackenen Kuchen über Chessiwürscht aus dem Waschkessel und Knorzweckle, nach einem speziellen Rezept aus hellem und dunklem Teig gefertigt von einem Bäcker aus Alt-Weil. Zu später Stunde gibt es an der Bar im ehemaligen Hühnerstall alkoholische Eigenkreationen von Glüh-Gin über Hot Aperol bis Hot Berry-Lillet.

Von Kindesbeinen an

Jürgen Sütterlin, der an seinem Stand Ziebelewaie und Zimtschnecken von einem weiteren Weiler Bäcker zum Glühwein anbietet, weiß gar nicht mehr genau zu sagen, wann er zum ersten Mal mitgemacht hat beim Weiler Weihnachtsmarkt. So viel ist sicher, wendet sein 37-jähriger Sohn Marc ein, er sei schon von Kindesbeinen an dabei. Vorher habe der „Schwanen“ an dieser Stelle Gulaschsuppe angeboten, berichtet Sütterlin aus früheren Weihnachtsmarkt-Zeiten.

Aus Italien angereist: Attilio Lenotti mit seinem Neffen Edoardo. Foto: Beatrice Ehrlich

Sütterlin ist es zu verdanken, dass es am Weiler Weihnachtsmarkt auch einen Stand mit Spezialitäten aus Italien gibt. Attilio Lenotti kommt jedes Jahr extra von seinem Zuhause am Gardasee nach Weil, um seine Wurst- und Käsespezialitäten feilzubieten – eine echte Besonderheit.

Caroline Wallat-Löffler ist Weberin. Sie kann aber auch filigranen Christbaumschmuck und klitzekleine Wunschkärtchen herstellen, die sie beim Weihnachtsmarkt anbietet. Foto: Beatrice Ehrlich

Wichtel für Wichtel bringt Caroline Wallat-Löffler ihre winzig kleinen, handgefertigten Christbaumanhänger in Position. Gefragter noch als ihre Webarbeiten seien diese beim Weihnachtsmarkt in Weil, sagt die Webermeisterin.