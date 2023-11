Weil am Rhein: Der Weihnachtswunschbaum steht

Christine Wagener von der Seniorenberatung hatte die Idee, die die Stadtverwaltung gerne aufgegriffen hat. An die 90 Wunschkarten flatterten ins Rathaus. Christine Krauth, Leiterin der Abteilung für Soziales, Schulen und Sport, freut sich nicht nur über die große Resonanz der Menschen, die sich gerne einen kleinen Wunsch erfüllen lassen wollen, sondern auch über die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, heißt es in der Mitteilung.