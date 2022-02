Weil am Rhein Der Weiler Skiclub startet wieder durch

Weil am Rhein. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause blickt der Skiclub Weil am Rhein auf einen erfolgreichen Ski- und Snowboardkurs in Todtnauberg zurück. An zwei Wochenenden im Januar nahmen insgesamt 29 Wintersportbegeisterte im Alter von sechs bis 45 Jahren an den Kursangeboten des Skiclubs Weil am Rhein teil, heißt es in einer Mitteilung. „Vertreten waren alle Könnensstufen, von Einsteigern bis Fortgeschrittenen.“ Am letzten Kurstag habe darüber hinaus noch spontan der Vater eines teilnehmenden Kindes Privatunterricht in Anspruch genommen.