Zwei 34 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, in einen Keller eingebrochen zu haben. Am Montag, kurz nach 14.20 Uhr, hat ein Zeuge der Polizei mitgeteilt, er habe zwei Männer beobachtet, die eine Tür an einem Mehrfamilienhaus an der Bärenfelser Straße aufbrachen. Einen der Tatverdächtigen konnte der Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, heißt es in einer Mitteilung. Der zweite Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber von der Polizei in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Ob die beiden Tatverdächtigen auch für die vorangegangenen Kellereinbrüche verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.