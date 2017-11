Weil am Rhein Details für Sportkonzept festzurren

Von Saskia Scherer

Mit dem Sportkonzept der Stadt Weil am Rhein geht es voran. Der Ortschaftsrat Haltingen hat in seiner jüngsten Sitzung bereits diversen Punkten zur Umsetzung im Nonnenholz und in Haltingen zugestimmt. Kommende Woche wird das Thema auch in den Ausschüssen vorberaten.

Weil am Rhein-Haltingen. Im Rahmen des Konzepts Nonnenholz soll der Platz 4 (Tennenplatz) in ein Winternaturrasenfeld umgewandelt werden. Hierfür werden im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von 594 000 Euro bereitgestellt, heißt es in der Vorlage. Die Durchführung ist für kommendes Jahr geplant und umfasst außerdem eine neue Flutlichtanlage, eine Beregnungsanlage und eine neue Zaunanlage.

Zur Nutzung von zwei Tennisplätzen der Anlage des TC Blau-Weiß während der Wintermonate kommt die Anschaffung eines mobilen Kunstrasens in Betracht. Die Verwaltung soll die Kosten ermitteln und mit dem TC die Modalitäten klären, so dass der Gemeinderat für die Mittelbereitstellung einen entsprechenden Beschluss fassen kann. Für diese beiden Punkte ist beim Regierungspräsidium Freiburg bis zum 31. Dezember ein Förderantrag nach der Kommunalen Sportstättenförderung zu stellen.

Nach den Maßnahmen am Platz 4, an den Sportplätzen im Stadtteil Friedlingen und am Trainingsplatz in Haltingen soll Platz 3 saniert werden (Rasenplatz durch Abschälen der Grasnarbe, Niveauregulierungen und Neueinsaat). Für die notwendige Erweiterung des Sanitärtrakts sowie für die Lagerräume der Vereine und der Stadt soll das Raumbuch erstellt und die Standortfrage geklärt werden, um im Jahr 2019 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung anzugehen.

Im Konzept für Haltingen heißt es, dass die Umwandlung des Trainingsplatzes in einen Kunstrasen- oder Winternaturrasenplatz 2018 planerisch und kostenmäßig aufbereitet werden soll, um für den Haushaltsplan 2019 eine belastbare Datengrundlage zu haben. In jenem Jahr soll die Maßnahme auch umgesetzt werden. „Gut, dass es weiter geht“, sagte Ortschaftsrat Eugen Katzenstein (UFW) in der Sitzung. Wie genau, sehe man dann in einem Jahr. Wichtig sei, die Wünsche des FV Haltingen zu berücksichtigen.

Geplant ist des Weiteren, die Nutzungsverträge für den Sanitärtrakt und die Vereinsgaststätte kommendes Jahr abzuschließen, Vertragsbeginn wäre am 1. Januar. „Den Sanitärtrakt soll der Verein übertragen bekommen, da sind wir auf der Zielgraden“, informierte Erster Bürgermeister Christoph Huber.

Zur Kenntnis genommen wurde, dass die Planungen für die Sanierung der Turn- und Festhalle (Leistungsphase 2, Vorplanung mit Kostenschätzung) im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein und dann den Gremien vorgestellt werden. Die weitere Vorgehensweise ist abhängig vom Ergebnis der Vorplanung sowie der Personalressourcen im Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz.

Festgestellt wurde außerdem, dass die Sanierung der Kanthalle baulich abgeschlossen ist. Es sind noch nicht alle Abnahmen erfolgt, Mängel werden noch beseitigt. Der Fußballplatz und der Sanitärtrakt in Märkt werden nach den Sanierungs- und Umbauarbeiten im Nonnenholz, in Haltingen und Friedlingen stillgelegt.

Die endgültige Entscheidung über die Umsetzung des Sportkonzepts trifft dann der Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein in seiner Sitzung am 28. November.