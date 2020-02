Weil am Rhein Diakoniestation will die finanzielle Schieflage meistern

Bevor der Blick überhaupt nach vorne gerichtet werden konnte, stand die Vergangenheitsbewältigung an. Denn: Die Wirtschaftlichkeit war zuletzt nicht mehr gegeben. Es wurde mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Von Überschuldung will Krüger, die zuletzt als Trägervereins-Vorsitzende im Einsatz war, nicht sprechen. So gebe es noch eine Wohnung im Gegenwert von rund 700 000 Euro. „Jedes Darlehen, das darunter liegt, ist nicht ein versenktes Darlehen“, sei die Diakoniestation kein Insolvenzfall.

Die finanzielle Schieflage räumt die Pfarrerin aber im Gespräch ein. So sei die Station nicht auf dem aktuellen Stand hinsichtlich der Gebühren gewesen. Diese wurden daher mittlerweile angepasst, wobei Hirth als fachkundige Begleitung federführend mitwirkt.

Finanzielle Rückschläge

Als finanzielle Rückschläge hinzu kamen noch die zwei in die Jahre gekommenen Tagespflegebusse. Nur einer konnte wieder in Schuss gebracht werden, für einen zweiten wird Geld gesammelt. Vorerst können weniger Patienten aus dem Umland zur Weiler Station gebracht werden – zehn statt 18. „Uns fehlen die Erlöse.“ Der Umzug in das neue Domizil wenige Meter weit entfernt, wo die Wohnbau derzeit den Gebäudekomplex an der August-Bauer-Straße errichtet, wird aber Kosten verursachen – samt der Investitionen in die IT.

Unterm Strich ein Minus

Als Fixkosten geschultert werden müssen Gehälter und Sozialabgaben. Da vor November vergangenen Jahres aber die Gebühren zu gering von der Diakoniestation erhoben wurden, wuchs das Defizit. Ein Beispiel: Beim hauswirtschaftlichen Einsatz legte die Station sogar pro Stunde 20 Euro drauf. Daher sei zum November eine Anpassung an die üblichen Sätze erfolgt, was ein paar Jahre lang durch die vorherige Verwaltungsleitung versäumt wurde, wie die Pfarrerin schildert.

Krüger räumt Fehler ein

In Anbetracht des bevorstehenden Ruhestands der vorherigen Verwaltungsleiterin sei ab Mai vergangenen Jahres die Situation mit Hirth durchleuchtet worden, rekapituliert Krüger. Damit seien dann die Neuerungen in Gang gesetzt worden. „Man sieht an den monatlichen Abrechnungen, dass sich Verbesserungen ergeben.“

Dass auch sie als Vorsitzende die Finanzlage nicht richtig bewertet hat, gibt Krüger offen zu. Der Vorstand habe aus zwei Pfarrern mit 60 bis 80 Wochenarbeitsstunden und einem Ruheständler bestanden. Daher sei nun wichtig, dass Personen ins Gremium kommen, die bei den Zahlen durchblicken.

Hirth: Bin zuversichtlich

Der zwischenzeitlich erforderliche Kredit in sechsstelliger Höhe sei als „Altlast“ in der Form zu stemmen, da das Zinsniveau derzeit gering ist. „Für den Notfall ist die Wohnung als Sicherheit vorhanden. Denn wir wollen die Sozialstation erhalten.“ Diese habe im Umkreis bis nach Wittlingen und Schallbach 300 bis 400 Klienten. „Wir kämpfen seit einem Dreivierteljahr, dass es weitergeht. Und wir haben auch eine Zukunftsperspektive.“

Und daran soll Hirth als Beraterin der Station einen wichtigen Anteil haben. So wirkt sie auch darauf hin, Preisverhandlungen mit den Kassen zeitnah zu führen. Eineinhalb bis zwei Jahre benötige man wohl, bis in der Bilanz wieder ein positives Ergebnis stehe. „Ich bin aber zuversichtlich.“