Weil am Rhein: Diana Hartwig will OB werden

Bis Montag, 5. Februar läuft die Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl in Weil am Rhein und noch ist mit Überraschungen zu rechnen. Zu derzeit fünf Kandidatinnen und Kandidaten kommt bald eine sechste hinzu: Diana Corinne Hartwig aus Lörrach will ihre Bewerbungsunterlagen im Weiler Rathaus abgeben, sobald ihr die Wählbarkeitsbescheinigung aus dem Lörracher Rathaus vorliegt. Die notwendigen 50 Unterschriften habe sie bereits beisammen, sagt die 28-Jährige. Als junge Frau wolle sie, wie sie sagt, ihren Fokus ganz besonders auf Kinder und Jugendliche richten. Damit will die Lörracherin auch besonders Familien ansprechen.