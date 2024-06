Mit magischen Klängen ins neue Amt: Mit der Titelmelodie der Harry-Potter-Serie, gespielt vom „CCO City Connect Orchestra“ mit Schülern der Städtischen Musikschulen Weil am Rhein und Lörrach, startete am Dienstagabend die Amtseinführung der neuen Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein, Diana Stöcker. Bürgermeister Lorenz Wehrle leitete die öffentliche Gemeinderatssitzung, in deren Verlauf Stöcker von Oberbürgermeisterstellvertreter Jürgen Walliser feierlich vereidigt und auf ihr Amt verpflichtet wurde. Wallisers Aufgabe war es auch, ihr die Amtskette zu überreichen. Regierungspräsident Carsten Gabbert ging in seiner Ansprache auf die anspruchsvollen Aufgaben einer Oberbürgermeisterin ein und wünschte ein „glückliches Händchen“. Als letzte ergriff die sichtlich überglückliche Oberbürgermeisterin selbst das Wort.