Verwaltung/Jahnhalle: Bernd Mehlin berichtete: „Das Ausscheiden von Ulrich Obrist als Vorsitzendem hat vielfältige Änderungen im Bereich der Zuständigkeiten und Arbeitsweisen mit sich gebracht.“ Besonders in seinem Ressort, habe er, beispielsweise von Sonja Gottstein, tätige Hilfe erfahren dürfen. Erfolgreich seien die Altpapiersammlungen verlaufen. Hier galt sein Dank den Firmen, die ihre Fahrzeuge zu diesem Zweck zur Verfügung stellten. Die verschiedensten Veranstaltungen, wie Jahresfeiern, Konzerte oder die Zunftabende fanden in der Jahnhalle statt. Ausdrücklich erwähnte Mehlin die „gute Zusammenarbeit“ mit der Narrenzunft Wiler Zipfel. Beschäftigen würden derzeit auch unterschiedliche Reparaturarbeiten rund um die Jahnhalle. So sei die Heizung in die Jahre gekommen und müsse ersetzt werden. In der neuen Schulperiode werde es keine Kooperationen mit den Schulen geben. Diese Aufgabe habe bisher Obrist ausgeführt, der nun nicht mehr zur Verfügung stehe. Mehlin sprach Obrist, aber auch der Stadt Weil am Rhein, die eine Defibrillator für die Halle einbrachte, seinen Dank aus. Um die anstehenden Kosten im Rahmen der Modernisierung der Jahnhalle stemmen zu können, sei eine Spendenaktion unter dem Motto „70 Jahre Jahnhalle, Zeit für Modernisierung“ geplant.

Öffentlichkeitsarbeit: Petra Pfefferle stellte die Arbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit vor. Die Ferienbetreuung an Ostern sei sehr gut verlaufen. Für die Pfingstferien wurde diese Betreuung jedoch wegen mangels Anmeldungen abgesagt. In den Sommerferien sei die Ferienbetreuung bereits überbucht. Hier würden noch „händeringend“ ein Hobbykoch gesucht. Pfefferle ließ die gelungenen Veranstaltungen in der Jahnhalle Revue passieren. Ab sofort gitb es einen TV-Newsletter.