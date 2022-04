Weil-Friedlingen Kunden der Postfachanlage ärgern sich über Schließung 

Auch Firmen betroffen

Nicht nur private Post ließ er sich bislang in die Anlage in Friedlingen zustellen. „Für meine Firma hatte ich eines der größeren Postfächer in der Anlage angemietet“, erklärt der Geschäftsführer der RDS Finanzdienstleistungs GmbH mit Sitz in Weil am Rhein. Regelmäßig habe er in der Anlage seinen großen Postkorb geleert, bis er dann vor rund zwei Wochen vor verschlossener Tür stand.