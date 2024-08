Die damalige Entscheidung, dass „Krone“ und „Mühle“ zusammenspannen, bezeichnet die Gastronomin als „absolut richtig“: „Wir genießen es nun, zusammen in einem Betrieb Gastgeber sein zu können. Wir haben ein großartiges Team und können jetzt in Zukunft unsere ganze Energie in die ,Mühle’ bringen und das große Potenzial noch mehr ausschöpfen.“ Ihr Mann und sie würden sich sehr wohl fühlen in dem Hotel-Restaurant in Binzen, sagt Hechler. „Es ist unser neues Zuhause geworden.“

Sie hatte zuvor mehr als zehn Jahre lang in der „Krone“ gewirkt. Ihre Großeltern Lutz und Anneli Hechler hatten die Gaststätte im Jahr 1952 gepachtet und einige Jahre später, 1960, gekauft. Deren Söhne Hansjörg und Roland schlugen ebenfalls eine gastronomische Laufbahn ein: Ersterer in der „Mühle“, sein Bruder in der „Krone“ – über der unter Roland Hechlers Leitung mehr als zehn Jahre lang ein Michelin-Stern strahlte.