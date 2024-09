Weil am Rhein: Die Angebote werden gerne genutzt

Der Aufwand halte sich in Grenzen – vor allem, weil es für die Initiatorin nur ein paar Schritte zum Bücherschrank sind. „Klar, manche stellen einfach etwas hinein, aber andere schauen schon darauf, dass es ordentlich aussieht.“ Was sie besonders freut: Auch Unbekannte fühlen sich offenbar verantwortlich und stellen ab und an die Wälzer wieder gerade ins Regal.

Meist ordentlicher Zustand

Einmal hat Warken-Jugl eine Thermoskanne im Inneren der „Bücher Bar“ gefunden. „Aber das war eine Ausnahme.“ Die abgegebenen Bücher seien zudem großteils in einem ordentlichen Zustand, lobt sie die Spender. „Es sind nur einzelne, die ich mal aussortiere.“

Schon etwas länger, nämlich seit 2017, gibt es die „Buchkiste“ in Haltingen an der Dammstraße/Ecke Kanderstraße – eine ausrangierte Telefonzelle. Diese wird nach wie vor von Axel Kraft betrieben, der sich um die Aufstockung und Instandhaltung kümmert. „Es besteht immer noch großes Interesse und reger Austausch von Büchern. Immer wieder mal bringen Bürger mir Bücher kistenweise in den Laden, die ich dann nach und nach in die ,Buchkiste’ stelle“, erzählt er.

Die „Buchkiste“ in Haltingen Foto: Saskia Scherer

Sein Geschäft befindet sich direkt neben der „Buchkiste“. Kraft schaut jeden Tag mehrmals nach dem Rechten. „Das ist notwendig, da sich leider immer wieder defekte Bücher oder andere Dinge, wie Lebensmittel, darin befinden. Gerne wird die Buchkiste auch schon mal zur Sperrmüllentsorgung zweckentfremdet“, so seine Beobachtung.

Zur Zeit sei der Standort der Buchkiste auf Grund der Baustelle nicht ganz einfach: „Straßensperrungen oder Umleitungen erschweren den Weg zu uns.“

Er freue sich persönlich immer sehr, wenn er Comics in der „Buchkiste“ findet, da seine Frau Angela und er diese selbst sehr gern lesen würden. „Aus meiner Sicht kann es mit der ,Buchkiste’ Haltingen gerne noch viele Jahre so weiter gehen“, befindet Kraft. Diese war im Sommer 2019 ein Opfer von Brandstiftung geworden – doch der Initiator wagte einen zweiten Versuch und organisierte eine neue Telefonzelle.